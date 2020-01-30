Махачкала, , 19:23 — REGNUM В Махачкале ликвидировали пожар, уничтоживший склад со спортивным инвентарем и повредивший кровлю здания министерства промышленности и энергетики Дагестана. В настоящее время идет проливка и разбор конструкций, сообщили ИА REGNUM 30 января в пресс-службе МЧС России по республике.

Напомним, сегодня примерно в 15:00 по улице Ирчи Казака в Махачкале загорелся склад, после чего огонь перекинулся и на здание регионального минпромэнерго. Сам ангар с инвентарем к тому моменту был уже полностью уничтожен огнем.

Общая площадь возгорания составила 1,8 тыс. кв. м. В тушении огня было задействовано 44 человека и 12 единиц техники. В 17:12 пожар был локализован, а полной его ликвидации удалось добиться к 19:05. В результате происшествия никто не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: В Махачкале загорелась кровля здания министерства промышленности Дагестана