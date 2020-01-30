Токио, , 19:06 — REGNUM Третий чартерный авиарейс направила Япония для эвакуации граждан из китайской провинции Хубэй, которая считается эпицентром эпидемии коронавируса. Об этом 30 января сообщает телеканал NHK.

Самолёт вылетел в 22:45 по местному времени (16:45 мск) из аэропорта «Ханэда» в Токио. По прибытии в Китай авиарейс заберёт около 200 граждан Японии, которые пожелали вернуться на родину и вернётся в токийский аэропорт утром 31 января.

Следующий чартерный авиарейс будет организован, по предварительным данным, не ранее, чем на следующей неделе. В настоящее время в Японию из китайской провинции Хубэй эвакуировано уже 416 граждан страны. Ещё 300 человек остаются в КНР в ожидании эвакуации.

Среди вернувшихся в страну первыми двумя чартерными авиарейсами японцев было госпитализировано 29 человек, жаловавшихся на недомогание, заболевание коронавирусом официально подтверждено у трёх из них. Все пассажиры по прибытии в Японию на специально выделенных автобусах отправляются в больницу для обследования и сдачи анализов.

На настоящее время в Японии выявлено 12 случаев заражения новых типом коронавируса. В двух из них заражение произошло на территории страны, при контакте с китайскими туристами, приехавшими из Уханя.

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