Москва, 30 января 2020, 18:40 — REGNUM Скандально известную участницу различных теле-шоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.

«Звезда» планировала вылететь бортом SU 6034 авиакомпании «Россия» из Москвы в Санкт-Петербург.

В ответ на просьбу бортпроводниц пристегнуться, Собчак начала скандалить и отказалась выполнять общепринятые правила поведения пассажиров на борту самолёта.

Экипаж вызвал сотрудников транспортной полиции, которые составили протокол и очистили самолёт от скандалящей особы.

О жертвах и разрушениях информации не поступало.

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