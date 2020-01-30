Омск, , 19:06 — REGNUM Пациент с подозрением на заболевание коронавирусом госпитализирован медиками в Омске. Об этом 30 января сообщает пресс-служба Минздрава по Омской области.

По предварительной информации, был госпитализирован житель Омска, побывавший накануне в турпоездке в Китае. Из КНР пациент вернулся 18 января. Пол и возраст заболевшего не уточняется.

Как пояснила журналистам замминистра здравоохранения области Ольга Богданова, все случаи заболевания ОРВИ у граждан, которые в течение последних 14 дней прибыли из Китая, считаются потенциально подозрительными на наличие нового типа коронавируса. В таких случаях медики действуют по выработанному алгоритму.

В настоящее время пациент изолирован в отдельный бокс в инфекционном отделении, его состояние оценивается как стабильное, течение болезни не тяжёлое. У пациента взяты все необходимые анализы, для определения типа вируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Китае за два дня количество заражённых коронавирусом возросло на 72%. В настоящее время количество умерших от коронавируса составило 170 человек, количество заражённых в мире — 7783 человека.

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