Чивитавеккья, , 17:51 — REGNUM В порту итальянского города Чивитавеккья заблокирован круизный лайнер, на борту которого находится заболевшая туристка из Макао, у которой подозревают коронавирус, сообщает 30 января посольство России в Италии на своей странице в Twitter.

На борту круизного лайнера «Коста Смеральда» находятся около шести тыс. человек, среди которых 67 граждан России.

По словам судовладельца, пассажиры лайнера обеспечены всем необходимым.

«В ближайшее время дипломат посольства прибудет в порт для оказания возможного необходимого содействия россиянам на месте», — указано в сообщении российского диппредставительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае число заразившихся новым коронавирусом пневмонии превысило шесть тыс. человек. В 132 случаях заболевание окончилось смертельным исходом.

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