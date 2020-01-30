Стокгольм, 30 января 2020, 18:02 — REGNUM Галерею Couleur в Стокгольме ограбили, пишет 30 января Dagens Nyheter.
Уточняется, что из музея неизвестные украли 12 бронзовых статуэток испанского живописца и скульптора Сальвадора Дали. Ограбление произошло в ночь на 30 января.
По словам полиции, похищение работ заняло всего несколько минут: грабители разбили окно, забрались в здание, вынесли статуэтки и сбежали.
Сумма ущерба оценивается в €400 тыс. Полиция ведёт розыск преступников.
Напомним, Дали широко известен как художник-сюрреалист, однако он также создал десятки скульптур из бронзы, проявил себя как дизайнер и кинорежиссёр.
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