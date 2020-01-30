Стокгольм, , 18:02 — REGNUM Галерею Couleur в Стокгольме ограбили, пишет 30 января Dagens Nyheter.

Уточняется, что из музея неизвестные украли 12 бронзовых статуэток испанского живописца и скульптора Сальвадора Дали. Ограбление произошло в ночь на 30 января.

По словам полиции, похищение работ заняло всего несколько минут: грабители разбили окно, забрались в здание, вынесли статуэтки и сбежали.

Сумма ущерба оценивается в €400 тыс. Полиция ведёт розыск преступников.

Напомним, Дали широко известен как художник-сюрреалист, однако он также создал десятки скульптур из бронзы, проявил себя как дизайнер и кинорежиссёр.

Читайте ранее в этом сюжете: Москва готовится к масштабной выставке Сальвадора Дали