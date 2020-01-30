Чивитавеккья, , 17:32 — REGNUM На борту корабля «Коста Смеральда», стоящего в порту Чивитавеккья, находятся 67 граждан России, сообщили в посольстве России в Италии в четверг, 30 января.

«По заверению судовладельца, пассажиры обеспечиваются питанием и всем необходимым. В ближайшее время наш дипломат прибудет в порт для оказания возможного содействия россиянам на месте», — отметили в посольстве.

Как сообщалось ранее, лайнер задержан в порту из-за подозрения на коронавирус у двоих пассажиров — граждан КНР. Всего на борту около 7000 человек. Часть пассажиров — тех, кто и намеревался выйти в Чивитавеккье — намерены отпустить на берег после проведения необходимых проверок.