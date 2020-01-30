Воронеж, , 17:31 — REGNUM В Воронеже полиция задержала в разбойном нападении. Нападение было совершено в ноябре 2019 года, добычей преступника стал миллион рублей. Об этом ИА REGNUM сообщила 30 января официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.

«В рамках реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Воронежской области при взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 6 УМВД России по городу Воронежу задержан подозреваемый в разбойном нападении, совершенном с целью хищения имущества в особо крупном размере», — сообщила Куликова.

По данным следствия, в ноябре 2019 года в центре Воронежа, на улице Кардашова, подозреваемый влез в автомобиль Subaru Forester и, угрожая владельцу автомобиля предметом, «похожим на пистолет», похитил сумку, в которой находилось около миллиона рублей.

Благодаря данным с камер видеонаблюдения полицейским удалось установить маршрут передвижения подозреваемого, также был обнаружен головной убор подозреваемого, который он выбросил в подвал по пути следования. Эти данные, а также результаты биологического исследования помогли установить личность подозреваемого — им оказался 24-летний житель Северо-Кавказского федерального округа, его задержали в Махачкале. В отношении мужчины возбуждено дело по статье о разбое, ему грозит до 15 лет колонии. Задержанный уже дал признательные показания.