Москва, , 17:31 — REGNUM В Басманном суде началось заседание по избранию меры пресечения экс-заместителя главы столичного отдела УВД по Западному административному округу Игоря Ляховца, обвиняемого в фальсификации доказательств по делу журналиста Ивана Голунова, сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Ляховец не признает своей вины и считает данное дело политическим.

«У нас было достаточно доказательств на Голунова, но в связи с общественным давлением его отпустили», — заявил Ляховец.

Всего по делу о превышении должностных полномочий проходит пять бывших сотрудников полиции.

Все они обвиняются в нарушении п. п. а, б, в ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ч. 3 ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности»), ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение наркотиков»).