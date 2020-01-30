Севастополь, , 17:33 — REGNUM Во время земельных работ на территории «Городская больница №5» в Севастополе, где расположен Центр охраны здоровья матери и ребёнка, строители повредили два кабеля электропитания. Об этом 30 января ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Севастополю.

«Произошло повреждение основного и резервного электрических кабелей, вследствие чего учреждение оказалось обесточено. Энергию на отделение интенсивной терапии, анестезии и реанимации подали с помощью собственного дизельного электрогенератора», — уточнили в МЧС.

Позже специалисты городского Центра управления в кризисных ситуациях доставили и подключили два дополнительных генератора — для поликлиники и пищевого блока.

«Аварийные бригады «Севастопольэнерго» привлечены к работам по восстановлению централизованного электроснабжения городской больницы», — отметили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и. о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев предложил создать рабочую группу, которая могла бы изучить все сети городских коммуникаций, поскольку подрядчики ремонта дорог во время работ постоянно сталкиваются с неуказанными в проектах трубами и кабелями под землёй.

Об этом: Власти Севастополя решили заново изучить городские коммуникации