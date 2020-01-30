Бангкок, , 19:05 — REGNUM Два человека были арестованы за распространение ложных новостей об эпидемии коронавируса в Таиланде. Об этом 30 января сообщает газета Nation, ссылаясь на министерство цифровой экономики и цифрового общества Таиланда.

Министерство ведёт работу против ложных новостей, в его структуру входит Центр по борьбе с фальшивыми новостями, который плотно сотрудничает с управлением полиции по борьбе с преступностью в сфере технологий.

На сегодняшний день в стране были обнаружены 15 источников ложных новостей, которые распространяли некорректную информацию об эпидемии коронавируса через социальные сети и сайты в сети интернет. Следствием было установлено, что шесть из этих 15 источников нарушили статью закона Таиланда о компьютерных преступлениях.

По делу были задержаны шесть человек, двое из них были арестованы, четверо были освобождены после воспитательной беседы, так как следователи заключили, что эти задержанные действовали непреднамеренно.

Стоит отметить, что в последнее время в Таиланде распространяется информация о наличие значительно большего, чем по официальным данным, количества заражённых коронавирусом в стране, о якобы нескольких смертных случаях от пневмонии, вызванной этим вирусом и о большой вероятности вспышки эпидемии. Все эти слухи распространяются злоумышленниками, в том числе, в сети интернет, под вымышленными именами при использовании зарубежных IP-платформ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Таиланде подтверждено шесть новых случаев заболевания новым типом коронавируса. Всего в стране на сегодняшний день выявлено 14 заболевших, все они являются туристами из Китая.

Читайте ранее в этом сюжете: Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Таиланде