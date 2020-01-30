Новороссийск, Краснодарский край, , 17:28 — REGNUM Пожар на пришвартованном судне произошёл в Новороссийске днём 30 января, сообщили ИА в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение о пожаре диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило в 15:47. В 15:53 на место прибыло первое подразделение. По уточнённым данным, возгорание произошло на верхней палубе катера.

В 15:54 возгорание было локализовано на площади 60 кв.м. На месте работают восемь единиц техники и 28 человек личного состава.

По данным телеграм-канала «Типичный Краснодар», загорелся лоцманский катер, который находился на ремонте у 13-го причала.