Курган, , 17:25 — REGNUM В Курганской области за 2019 год число зарегистрированного в ГИБДД транспорта выросло на 10 874 машин. Всего в регионе к январю 2020 года в регионе насчитывается 360 463 автомобиля, сообщил на пресс-конференции 30 января начальник управления ГИБДД по Курганской области Михаил Чебыкин.

В 2019 году на дорогах Курганской области произошло 1102 аварии, в которых погиб 161 человек и 1 400 получили ранения. В 2018 году показатели были выше по числу ДТП. Однако погибших насчитывалось 147 человек. Количество травмированных тогда составляло 1 455 человек.

При этом по вине водителей в 2019 году в Курганской области было совершено 89% аварий. Большинство из них приходится на несоблюдение очередности проезда, нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, выезд на встречную полосу, несоблюдение скоростного режима и дистанции между автомобилями.