Кемерово, , 17:20 — REGNUM В Главном управлении МВД РФ по Кемеровской области сообщили подробности побега осуждённого из здания суда Новокузнецка.

Напомним, 29 января из суда Новокузнецка сбежал осуждённый, перед этим ударив конвоира.

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Как уточнили в полиции, в Кузнецком районном суде Новокузнецка накануне, 29 января, был оглашён приговор 33-летнему ранее неоднократно привлекавшемуся к уголовной ответственности за разбои и грабежи жителю Междуреченска. Он обвинялся по ч. 1 ст. 161 УК РФ — «Грабёж». С учётом ранее вынесенных решений ему было назначено 15 лет лишения свободы.

«После оглашения приговора осуждённый напал на сотрудника конвойной службы, причинил ему телесные повреждения и совершил побег, — пояснили в ведомстве. — В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание преступника».