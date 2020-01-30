Смоленск, , 17:14 — REGNUM Служебная проверка в отношении сотрудников Следственного управления Следственного комитета Смоленской области назначена по решению руководителя СКР Александра Бастрыкина, сообщила пресс-служба СКР. 29 января глава ведомства встретился с родителями Влада Б. — подростка, пропавшего в начале апреля 2019 года на окраине города Демидова Смоленской области.

Родители мальчика обратились к главе СКР на то, что их сына не могли обнаружить длительное время. Мальчик пропал 6 апреля, находясь на отдыхе с компанией подростков. Якобы, мальчик отошёл от компании и больше его никто не видел.

«Происшествие получило широкий общественный резонанс, поэтому еще до встречи с родителями мальчика Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России и направил криминалистов центрального аппарата в регион», — уточнили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января, буквально через несколько дней после начала работы по делу московских следователей, в полутора километрах от места, где отдыхала компания, были найдены останки, предварительно, принадлежащие пропавшему мальчику. Родители опознали их по обуви.

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