Махачкала, , 17:14 — REGNUM Огонь при пожаре на складе спортивного инвентаря в Махачкале перекинулся на расположенное рядом здание министерства промышленности и энергетики Дагестана. Горит кровля здания на площади 400 кв. м., сообщили ИА REGNUM 30 января в пресс-службе МЧС России по республике.

Сам ангар с инвентарем к настоящему времени полностью сгорел. На месте происшествия работают 44 человека и 12 единиц пожарно-спасательной техники. Однако потушить огонь пока не удается.

По предварительным данным, общая площадь возгорания составила 1,8 тыс. кв. м. Жертв и пострадавших нет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Махачкале горит склад спортивного инвентаря