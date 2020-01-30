Воронеж, , 17:06 — REGNUM Уголовное дело в отношении бывшего оперуполномоченного по особо важным делам управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области направлено в суд в Воронеже, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 30 января старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов. Экс-полицейский обвиняется в попытке мошенничества на 3,5 млн рублей.

По версии следствия, в марте 2019 года в отношении ООО «Автокомплекс АТП №7» была назначена выездная налоговая проверка, она проводилась сотрудниками межрайонной инспекции ФНС №13 по Воронежской области. Сотрудник полиции в беседе с директором автокомплекса сообщил, что имеет связи в УФНС и сможет договорится о снижении налоговой выплаты по результатам проверки ООО «Автокомплекс АТП №7» — за денежное вознаграждение.

В мае-июне директор компании передал сотруднику полиции через знакомого три миллиона рублей, а в ноябре — ещё 500 тыс. При передаче последней партии взятки посредник был задержан.

Обвиняемый был уволен из органов внутренних дел. Уголовное дело в его отношении передано в Левобережный районный суд Воронежа.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Левобережный районный суд вынес приговор в отношении двух бывших сотрудников полиции, признанных виновными в фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности.

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