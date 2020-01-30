Афины , , 17:06 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксированы у побережья Греции в Эгейском море, сообщает 30 января Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение произошло в 14:21 мск. Эпицентр сейсмических колебаний расположен на 93 км юго-восточнее острова Карпатос на глубине 10 км.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 30 января в этом районе уже были зафиксированы колебания земной коры магнитудой 5,6 на 141 км южнее острова Родос.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

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