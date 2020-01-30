Рязань, , 17:04 — REGNUM Уголовное дело о незаконной банковской деятельности возбуждено в отношении трёх жителей Рязани, сообщили 30 января в пресс-службе регионального УМВД. Следователи подозревают, что они вывели в «теневой оборот» 15 млн рублей.

Злоумышленники на протяжении 2019 года предоставляли в банки региона документы на оплату закупки стройматериалов и проведения ремонтных работ. Деньги переводились на счета предпринимателей, а затем в наличную форму. По данным полиции, в действительности услуги оказаны не были, а через подконтрольные фирмы проводились фиктивные сделки. За вознаграждение в 10% от суммы каждой транзакции подозреваемые обналичивали денежные средства.

Полицейские провели обыски в офисах и в арендованной квартире в Рязани, изъяли финансовую документацию, печати фиктивных фирм. Установлено, что злоумышленники причастны к обналичиванию 15 миллионов рублей.