Ярославль, , 16:56 — REGNUM Резонансные аварии с участием автобусов в Ярославле и Рыбинске вписывается в общую тенденцию роста аварийности с участием общественного транспорта. Статистику на пресс-конференции привел врио начальника УГИБДД УМВД России по Ярославской области Антон Царев.

Авария в Ярославле

В 2019 году произошел резкий рост числа аварий с автобусами в Ярославской области. Судя по данным статистики, этот вид транспорта в Ярославской области сложно назвать безопасным.

«В 2019 году зарегистрирован рост числа ДТП по вине водителей автобусов. Произошло 74 ДТП, выше на 45% по сравнению с 2018 годом, 1 человек погиб, 111 пассажиров и водителей получили ранения. Это выше на 52% уровня 2018 года», — рассказал Антон Царев.

Большое количество зарегистрировано фактов падения пассажиров. 25 раз пассажиры падали в салоне автобуса или при посадке или высадке. Зафиксировано 10 случаев наездов на пешеходов, 2 факта наезда на препятствие, в 3 случаях автобусы съезжали с дороги.

К авариям приводят нарушения водителями автобусов правил дорожного движения. Это неправильный выбор дистанции, нарушение правил расположения на проезжей части и перестроения, правил проезда пешеходного перехода, перекрестков, выезд на полосу встречного движения, нарушение требований сигналов светофора.

«Зачастую когда инспектор стоит на перекрестке, водитель проезжает его без нарушений, как шелковый. Но проехав один или два квартала, они забывают о правилах, начинает разговаривать по телефону, нарушает правила маневрирования», — рассказал Антон Царев.

Начальник ГИБДД не назвал какую-то конкретную причину роста аварийности. При этом некоторые выводы из его слов сделать можно. Так инспекторы обнаружили 300 случаев несоблюдения режима труда и отдыха или отсутствие тахографа. Иначе говоря, речь идет об организации процесса перевозок.

Нельзя не отметить, что 2019 год стал годом экспансии иногородних фирм на рынок перевозок в регионе, а также попыткой властей изменить «правила игры». Новые перевозчики появились в Ростове, Переславле, Рыбинске. А власти Ярославля объявили о планах отказа от маршрутных такси и ранее достигнутых договоренностей с перевозчиками. В крупнейших транспортных предприятиях сменились руководители. Об этом неоднократно писало в 2019 году ИА REGNUM. Эти перемены явно не способствовали стабильной работе транспорта.

Впрочем, 2020 год тоже уже стал временем перемен. В регионе отрабатывается новая маршрутная сеть.

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