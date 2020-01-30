Ярославль, 30 января 2020, 16:56 — REGNUM Резонансные аварии с участием автобусов в Ярославле и Рыбинске вписывается в общую тенденцию роста аварийности с участием общественного транспорта. Статистику на пресс-конференции привел врио начальника УГИБДД УМВД России по Ярославской области Антон Царев.
В 2019 году произошел резкий рост числа аварий с автобусами в Ярославской области. Судя по данным статистики, этот вид транспорта в Ярославской области сложно назвать безопасным.
Большое количество зарегистрировано фактов падения пассажиров. 25 раз пассажиры падали в салоне автобуса или при посадке или высадке. Зафиксировано 10 случаев наездов на пешеходов, 2 факта наезда на препятствие, в 3 случаях автобусы съезжали с дороги.
К авариям приводят нарушения водителями автобусов правил дорожного движения. Это неправильный выбор дистанции, нарушение правил расположения на проезжей части и перестроения, правил проезда пешеходного перехода, перекрестков, выезд на полосу встречного движения, нарушение требований сигналов светофора.
Начальник ГИБДД не назвал какую-то конкретную причину роста аварийности. При этом некоторые выводы из его слов сделать можно. Так инспекторы обнаружили 300 случаев несоблюдения режима труда и отдыха или отсутствие тахографа. Иначе говоря, речь идет об организации процесса перевозок.
Нельзя не отметить, что 2019 год стал годом экспансии иногородних фирм на рынок перевозок в регионе, а также попыткой властей изменить «правила игры». Новые перевозчики появились в Ростове, Переславле, Рыбинске. А власти Ярославля объявили о планах отказа от маршрутных такси и ранее достигнутых договоренностей с перевозчиками. В крупнейших транспортных предприятиях сменились руководители. Об этом неоднократно писало в 2019 году ИА REGNUM. Эти перемены явно не способствовали стабильной работе транспорта.
Впрочем, 2020 год тоже уже стал временем перемен. В регионе отрабатывается новая маршрутная сеть.
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