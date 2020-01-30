Воронеж, , 16:54 — REGNUM Бывший руководитель ФКУ «Управление финансового обеспечения Минобороны РФ по Воронежской области» снова оказался на скамье подсудимых. В Коминтерновский районный суд Воронежа поступило уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями, сообщила 29 января пресс-служба суда.

По версии следствия, обвиняемый с сентября 2013 года по декабрь 2018 года «совершил злоупотребление должностными полномочиями», в результате которого работникам «Управление финансового обеспечения Министерства обороны РФ по Воронежской области» был причинён имущественный ущерб на сумму более 400 тыс. рублей. Также его действия повлекли нарушение «охраняемых законом интересов общества и государства в виде подрыва авторитета органов государственной власти». В чем именно выразилось злоупотребление, не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 году воронежский суд прекратил дело в отношении главы управления финобеспечения, обвинявшегося в том, что он забирал у подчинённых часть премий — всего около 2,9 млн рублей. Тогда обвиняемый признал вину, возместил ущерб, и в итоге отделался судебным штрафом в 30 тыс. рублей.

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