Сантьяго, , 16:53 — REGNUM Один человек погиб, 33 сотрудника полиции получили ранения в результате столкновений, которые произошли в столице Чили, городе Сантьяго. Об этом 30 января сообщает радио BioBio Chile.

Акции протеста, переросшие в беспорядки, начались после гибели в ДТП болельщика чилийского футбольного клуба «Коло-Коло». После матча, состоявшегося 28 января, на болельщика совершил наезд автомобиль полицейских.

По последним данным, в результате беспорядков погиб один человек, был задержан 41 человек. Манифестанты сожгли несколько автобус, разграбили крупные магазины и попытались взять штурмом полицейские участки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовых протестах, которые охватили крупные города Чили в конце 2019 года. Причиной для народных волнений стало увеличение стоимости за проезд в метро. Акции протеста переросли в столкновения с полицией, число жертв беспорядков составило 29 человек.

Власти и оппозиция смогли придти к соглашению и назначили проведение референдума по вопросам замены конституции в апреле 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв протестов в Чили достигло 29 человек