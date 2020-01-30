Прага, 30 января 2020, 16:48 — REGNUM Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, задержан при попытке пройти в здание парламента Чехии во время работы депутатов, сообщил 30 января журналистам спикер парламента Радек Вондрачек.
По его словам, мужчина пытался прорваться в парламент во время заседания нижней палаты, но его остановили охранявшие вход сотрудники полиции.
Вондрачек утверждает, что неизвестный угрожал задерживавшим его полицейским, однако в ходе инцидента никто не пострадал.
При обыске у задержанного был изъят ещё один нож. Мужчина доставлен в отдел полиции.
Правоохранители устанавливают его личность и мотивы его действий.
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