Прага, , 16:48 — REGNUM Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, задержан при попытке пройти в здание парламента Чехии во время работы депутатов, сообщил 30 января журналистам спикер парламента Радек Вондрачек.

По его словам, мужчина пытался прорваться в парламент во время заседания нижней палаты, но его остановили охранявшие вход сотрудники полиции.

Вондрачек утверждает, что неизвестный угрожал задерживавшим его полицейским, однако в ходе инцидента никто не пострадал.

При обыске у задержанного был изъят ещё один нож. Мужчина доставлен в отдел полиции.

Правоохранители устанавливают его личность и мотивы его действий.

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