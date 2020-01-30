Барнаул, , 16:28 — REGNUM Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин считает оправданным закрытие пешеходной и автомобильной границы России с Китаем. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM решение оперативного штаба при правительстве России до 1 февраля ввести ограничения на границах пяти субъектов РФ (Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев, Еврейской АО и Амурской области), он отметил:

«Это весьма радикальное, но и в высшей степени эффективное решение. В результате таких мер будут созданы практически непреодолимые барьеры на возможных путях распространения опасной инфекции из Китая в Россию. Безусловно, это создаст огромные неудобства для жителей и нанесет немалый экономический ущерб, но в данном случае необходимо смириться с возможными потерями, поскольку речь идет об эпидемиологической безопасности страны».

Как уже сообщало ИА REGNUM, решение временно закрыть пешеходную и автомобильную границу России с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса было принято на заседании оперативного штаба в правительстве России.

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