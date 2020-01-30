Шадринский район, Курганская область, , 16:18 — REGNUM В Курганской области объявлен в международный розыск коммерческий директор ООО «Мультипласт» Михаил Третьяков в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом корреспонденту РЕ сообщили в пресс-службе СУ СКР.

Напомним, идёт следствие по делу об оплате фиктивных актов о выполненных работах в рамках муниципальных контрактов на общую сумму более 18 млн рублей в отношении бывшего заместителя главы Шадринского района Вячеслава Рознина, экс-директора ООО «Мультипласт» Ивана Шумского, начальника производственно-технического отдела данного предприятия Евгения Рябцева, исполнительного директора Ивана Фёдорова и коммерческого директора Михаила Третьякова.

Все они обвиняются в мошенничестве в крупном размере, а некоторые из них — в преднамеренном банкротстве. Михаил Третьяков, по данным СУ СКО по Курганской области, считается организатором аферы с бюджетными деньгами. И ему на сегодня удалось скрыться от следственных органов.

Согласно постановлению суда, арестовано имущество супруги и дочери Третьякова.

Рознин и Шумский находятся под стражей, Рябцев и Фёдоров — под домашним арестом.

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