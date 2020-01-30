Москва, , 16:07 — REGNUM Власти Российской Федерации внимательно следят за развитием ситуации с новым коронавирусом в Китаем 2019-nCoV. Об этом сегодня, 30 января, заявила на регулярном брифинге официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По словам Захаровой, на сегодняшний день власти Китая сообщают о 182 человек умерших от новой коронавирусной инфекции, из них 122 человека в городе Ухань, где началась вспышка коронавируса.

Захарова подчеркнула, несмотря на частичное прекращение транспортного сообщения в Китае, а также отсутствие прямых рейсов из зараженных городов покинуть территории, где объявлен карантин, возможно, но только при соблюдении 14-дневного карантина, чтобы исключить распространение коронавируной инфекции.

«МИД России в круглосуточном режиме взаимодействует с компетентными органами КНР для того чтобы предпринимать шаги направленные на безопасности российских граждан», — сказала она.

Также Захарова подчеркнула, что на Смоленской площади призывают воздержать от распространения недостоверной информации о коронавирусе, чтобы не сеять панику.