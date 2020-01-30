Москва, , 16:04 — REGNUM Пассажиры рейса Симферополь — Москва рассказали подробности ЧП, который произошел во время полета. Подробности привел телеграм-канал Mash.

«Никто ничего не говорит, просто женщина начала истерить во время полета, к концу. Она говорила: вызывайте МЧС, срочно. Потому что что-то с самолетом», — сказал один из очевидцев события.

Как сообщало ИА REGNUM, в московском аэропорту «Домодедово» экстренно приземлился самолёт Симферополь — Москва. Одна из пассажиров угрожала взорвать воздушное судно. Предположительно, женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Она была задержана сотрудниками полиции и доставлена в отдел.

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