Джакарта, , 16:00 — REGNUM Число погибших в результате наводнения и оползней на севере острова Суматра в Индонезии составило 8 человек, ещё около 1500 жителей были эвакуированы, передает информационный портал Detik.

«Количество погибших на сегодняшний день составило 8 человек. 114 домов были повреждены, и 1499 жителей эвакуировали», — заявил секретарь регионального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Агус Харьянто.

В настоящее время беженцам, бежавшим от наводнения, нужна помощь, им не хватает еды и одеял.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации журналистов, протекающая в провинции Северная Суматра река из-за проливных дождей вышла из своих берегов, затопив прилегающие районы.

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