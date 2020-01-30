Белгород, , 15:53 — REGNUM Поломка поезда под Белгородом не отразилась на движении других составов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 января в пресс-службе Юго-восточной железной дороги. Пассажиров доставили до места назначения с опозданием на 1 час 49 минут.

Пассажирский поезд №745 Москва — Белгород вынужденно остановился на станции Беленихино Прохоровского района в 13:23. В 15:12 поезд был отправлен по назначению. На график движения других пассажирских составов ситуация не повлияла.

ОАО «РЖД» приносит извинения за доставленные неудобства и принимает все меры для сокращения задержки поезда в пути.

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