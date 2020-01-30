Нижневартовск, Югра, , 15:50 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) задержан подозреваемый в совершении серии нападений на офисы микрозаймов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

Предварительно установлено, что 28 января 2020 года подозреваемый пришёл в офис фирмы микрозаймов, расположенный на ул. Чапаева в Нижневартовске, якобы оформить кредит. Сотрудница предложила ему предъявить паспорт. Тот сообщил, что документы оставил в машине. Вернулся он уже в маске и потребовал у женщины деньги. Ущерб составил 2 000 рублей.

На следующий день он явился уже в другой офис микрозаймов, на улице Нефтяников, с аналогичной схемой поведения. Но там сотрудница не растерялась и оказала сопротивление.

После задержания подозреваемого полицией установлено, что данный гражданин причастен к ещё к одному хищению.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по ст. 161 УК РФ («Грабёж»), ст. 162 УК РФ («Разбой») и ст. 158 УК РФ («Кража»). В настоящее время гражданин заключён под стражу.