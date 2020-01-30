Москва, , 15:48 — REGNUM Пассажирка рейса «Москва-Симферополь», из-за которой лайнер AirBus A321 авиакомпании S7 экстренно сел в аэропорту «Домодедово», задержана сотрудниками полиции. Об этом 30 января сообщает Telegram-канал Baza.

«Полиция задержала женщину, которая угрожала взорвать самолёт в аэропорту Домодедово», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что следовавший по маршруту «Москва-Симферополь» лайнер AirBus A321 авиакомпании S7 экстренно сел в аэропорту «Домодедово» и его отбуксировали на стоянку из-за угрозы «минирования».