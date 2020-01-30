Ташкент, , 15:36 — REGNUM Четвертый энергоблок Ново-Ангренской теплоэлектростанции в Узбекистане отключили из-за пожара, сообщили 30 января в пресс-службе министерства энергетики республики.

По данным минэнерго, возгорание произошло 30 января в 11 часов 40 минут (9:40 мск). После отключения энергоблока произошло возгорание его кровли. Пожар был ликвидирован местными силами с привлечением пожарной бригады.

Отмечается, что для расследования ситуации создана специальная комиссия. Энергоблок выведен в ремонт, и специалисты работают над его восстановлением. Общая мощность трех работающих энергоблоков составляет 580 МВт.

Напомним, в августе 2016 года на Ново-Ангренской ТЭС был введен в эксплуатацию четвертый энергоблок мощностью 150 МВт, построенный китайской компанией Harbin Electric International Company. Стоимость проекта составила $242 млн.