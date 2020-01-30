Львов, Украина, 30 января 2020, 15:38 — REGNUM В центральной части Львова неизвестные уничтожили надписи на польском языке на фасаде здания детской библиотеки, сообщило 30 января информационное агентство «Украинские новости».
Директор библиотеки рассказала, что надписи были недавно отреставрированы и имели большую историческую ценность.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Польша преодолели разногласия прошлого и «с открытым сердцем движутся вперед, в будущее».
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