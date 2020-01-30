Львов, Украина, , 15:38 — REGNUM В центральной части Львова неизвестные уничтожили надписи на польском языке на фасаде здания детской библиотеки, сообщило 30 января информационное агентство «Украинские новости».

«Этой ночью неизвестные закрасили краской исторические надписи на польском языке на детской библиотеке «Под Высоким Замком», которая сейчас находится на реконструкции. К поиску виновных привлечены правоохранительные органы», — сказано в сообщении.

Директор библиотеки рассказала, что надписи были недавно отреставрированы и имели большую историческую ценность.

«Мы очень удивлены таким поступком. Такой акт вандализма должен быть наказан», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Польша преодолели разногласия прошлого и «с открытым сердцем движутся вперед, в будущее».

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