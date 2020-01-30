Москва, , 15:32 — REGNUM В авиакомпании S7 сообщили о ЧП на рейсе 2008 Симферополь — Москва. Об этом передаёт Telegram-канал LIFE SHOT.

Согласно сообщению, «одна из пассажиров встала в проходе самолета и заявила о наличии у нее взрывного устройства».

«Согласно инструкции, командир воздушного судна сообщил об инциденте в аэропорт «Домодедово». Самолет благополучно приземлился, находится на отдельной стоянке», — говорится в тексте.

В настоящее время сотрудники силовых структур проводят «необходимые мероприятия».