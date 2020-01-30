Москва, , 15:35 — REGNUM Следовавший по маршруту «Москва-Симферополь» лайнер AirBus A321 авиакомпании S7 экстренно сел в аэропорту Домодедово и в настоящее время его буксируют на стоянку из-за угрозы «минирования». Об этом 30 января сообщил представитель экстренных служб.

«Одна из пассажирок угрожает взрывом на борту самолета», — приводит РИА Новости слова представителя.

Также он рассказал, что из-за этого самолёт в настоящее время буксируют на стоянку, где его ожидает оперативная группа.

Кроме этого, представитель сообщил, что на борту лайнера находится 195 пассажиров.