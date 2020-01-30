30 Января
 
16:08

Онлайн-табло аэропорт Домодедово. dme.ru

16:05

Ничего не предвещало беды…

Аэропорт Симферополя. Фото Дарьи Антоновой ИА REGNUM

16:04

«Начала истерить во время полета»: подробности ЧП с самолетом в Домодедово

Пассажиры рейса Симферополь — Москва рассказали подробности ЧП, который произошел во время полета. Подробности привел телеграм-канал Mash.

16:03

На борту находились 195 пассажиров — уточнённая информация.

16:02

Силовики провели спецоперацию по задержанию на дальней стоянке Домодедово.

16:00

Уголовный кодекс РФ

15:57

Согласно статье 207 УК РФ, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

15:55

Стремительное развитие событий. Угроза теракта не подтвердилась. Просто пьяная, которой теперь придётся ответить по всей строгости закона.

15:53

Женщина по имени Антонина, «кричала, что из сумки исходит угроза, что она заминирована», рассказывают о случившемся пассажиры. Подробности о произошедшем на ТГ-канале Mash.

15:48

Угрожавшую взорвать самолёт женщину задержала полиция

Полиция задержала пассажирку рейса Симферополь — Москва, угрожавшую взорвать самолёт в аэропорту «Домодедово». Об этом сообщает Baza.

По данным источника, её доставили в линейный отдел ОВД. В настоящее время женщину допрашивают сотрудники полиции и ФСБ.

15:48

Угрожавшую взрывом пассажирку самолета в «Домодедово» задержала полиция

Пассажирка рейса «Москва-Симферополь», которая угрожала взрывать самолет и из-за которой лайнер AirBus A321 авиакомпании S7 экстренно сел в аэропорту Домодедово, задержана сотрудниками полиции. Об этом 30 января сообщает Telegram-канал Baza.

15:46

На борту находилось 193 пассажира — ТГ-канал Mash.

15:46

«Домодедово». Фото Дарьи Антоновой ИА REGNUM

15:45

Пассажиры рейса S7 сообщают, что их уже выпустили из самолёта.

15:44

Женщину, угрожавшую взорвать самолёт, задержали, сообщают ТГ-каналы.

15:44

Лайнер буксируют на стоянку в аэропорту «Домодедово» из-за угрозы взрыва

Следовавший по маршруту Москва — Симферополь лайнер Airbus A321 авиакомпании S7 экстренно сел в аэропорту «Домодедово» и в настоящее время его буксируют на стоянку из-за угрозы «минирования». Об этом 30 января сообщил представитель экстренных служб.

15:42

Появились данные об опьянении пассажирки, угрожающей взорвать самолёт

Пассажирка самолёта Симферополь — Москва, угрожающая взорвать лайнер, находится в состоянии опьянения. Об этом передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«После посадки одна из пассажирок, злоупотребив алкоголем, сообщила о якобы имеющемся у нее при себе взрывном устройстве», — цитирует агентство источник.

15:39

Полёт совершался на судне Airbus 321.

15:39

Согласно онлайн-табло, рейс вылетел из Симферополя в 12:59.

15:37

СМИ: пассажир угрожает взорвать самолёт Симферополь — Москва

15:36

Силовые структуры проводят мероприятия в аэропорту «Домодедово»

В московском аэропорту «Домодедово» проводят мероприятия сотрудники силовых структур. Об этом сообщили в авиакомпании S7, передаёт LIFE SHOT.

Согласно информации, одна из пассажирок рейса Симферополь — Москва заявила о взрывном устройстве.

«Рейс встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта, в настоящее время проводят необходимые мероприятия», — говорится в тексте.

15:35

В отделении полиции «Домодедово» происходит вооружение бойцов — идет выдача оружия и инструктаж. Сотрудников готовят к отправке к самолёту. Об этом сообщает ТГ-канал Mash.

15:34

Экстренные службы аэропорта проводят необходимые мероприятия.

15:32

S7: пассажирка рейса Симферополь — Москва заявила о взрывном устройстве

В авиакомпании S7 сообщили о ЧП на рейсе 2008 Симферополь — Москва. Об этом передаёт Telegram-канал LIFE SHOT.

Согласно сообщению, «одна из пассажиров встала в проходе самолета и заявила о наличии у нее взрывного устройства».