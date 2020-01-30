Пассажирка самолёта Симферополь — Москва, угрожающая взорвать лайнер, находится в состоянии опьянения. Об этом передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«После посадки одна из пассажирок, злоупотребив алкоголем, сообщила о якобы имеющемся у нее при себе взрывном устройстве», — цитирует агентство источник.