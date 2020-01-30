Ничего не предвещало беды…
«Начала истерить во время полета»: подробности ЧП с самолетом в Домодедово
Пассажиры рейса Симферополь — Москва рассказали подробности ЧП, который произошел во время полета. Подробности привел телеграм-канал Mash.
На борту находились 195 пассажиров — уточнённая информация.
Силовики провели спецоперацию по задержанию на дальней стоянке Домодедово.
Согласно статье 207 УК РФ, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.
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Женщина по имени Антонина, «кричала, что из сумки исходит угроза, что она заминирована», рассказывают о случившемся пассажиры. Подробности о произошедшем на ТГ-канале Mash.
Угрожавшую взорвать самолёт женщину задержала полиция
Полиция задержала пассажирку рейса Симферополь — Москва, угрожавшую взорвать самолёт в аэропорту «Домодедово». Об этом сообщает Baza.
По данным источника, её доставили в линейный отдел ОВД. В настоящее время женщину допрашивают сотрудники полиции и ФСБ.
Угрожавшую взрывом пассажирку самолета в «Домодедово» задержала полиция
Пассажирка рейса «Москва-Симферополь», которая угрожала взрывать самолет и из-за которой лайнер AirBus A321 авиакомпании S7 экстренно сел в аэропорту Домодедово, задержана сотрудниками полиции. Об этом 30 января сообщает Telegram-канал Baza.
На борту находилось 193 пассажира — ТГ-канал Mash.
Пассажиры рейса S7 сообщают, что их уже выпустили из самолёта.
Женщину, угрожавшую взорвать самолёт, задержали, сообщают ТГ-каналы.
Лайнер буксируют на стоянку в аэропорту «Домодедово» из-за угрозы взрыва
Следовавший по маршруту Москва — Симферополь лайнер Airbus A321 авиакомпании S7 экстренно сел в аэропорту «Домодедово» и в настоящее время его буксируют на стоянку из-за угрозы «минирования». Об этом 30 января сообщил представитель экстренных служб.
Появились данные об опьянении пассажирки, угрожающей взорвать самолёт
Пассажирка самолёта Симферополь — Москва, угрожающая взорвать лайнер, находится в состоянии опьянения. Об этом передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«После посадки одна из пассажирок, злоупотребив алкоголем, сообщила о якобы имеющемся у нее при себе взрывном устройстве», — цитирует агентство источник.
Полёт совершался на судне Airbus 321.
Согласно онлайн-табло, рейс вылетел из Симферополя в 12:59.
Силовые структуры проводят мероприятия в аэропорту «Домодедово»
В московском аэропорту «Домодедово» проводят мероприятия сотрудники силовых структур. Об этом сообщили в авиакомпании S7, передаёт LIFE SHOT.
Согласно информации, одна из пассажирок рейса Симферополь — Москва заявила о взрывном устройстве.
«Рейс встретили сотрудники силовых структур и экстренных служб аэропорта, в настоящее время проводят необходимые мероприятия», — говорится в тексте.
В отделении полиции «Домодедово» происходит вооружение бойцов — идет выдача оружия и инструктаж. Сотрудников готовят к отправке к самолёту. Об этом сообщает ТГ-канал Mash.
Экстренные службы аэропорта проводят необходимые мероприятия.
S7: пассажирка рейса Симферополь — Москва заявила о взрывном устройстве
В авиакомпании S7 сообщили о ЧП на рейсе 2008 Симферополь — Москва. Об этом передаёт Telegram-канал LIFE SHOT.
Согласно сообщению, «одна из пассажиров встала в проходе самолета и заявила о наличии у нее взрывного устройства».