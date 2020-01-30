Луганск, , 15:33 — REGNUM В результате отравления алкоголем один украинский силовик скончался, второй госпитализирован, сообщил 30 января на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

«Вчера ночью после употребления суррогатной алкогольной продукции скончался военнослужащий третьего механизированного батальона 93-й бригады ВСУ рядовой Мурашкин», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что погибший состоял на учёте у нарколога, но, несмотря на это, был призван в ряды ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в районе населённого пункта Катериновка ранения получил боевик 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Он подорвался на собственной мине и был доставлен в больницу Северодонецка.

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