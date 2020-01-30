Тбилиси, , 15:31 — REGNUM Нападение на генерального директора телеканала «Мтавари архи», который ранее возглавлял «Рустави 2», Нику Гварамия произошло 30 января в здании суда в Тбилиси. Об этом потерпевший написал на своей странице в соцсети Facebook.

Гварамия сообщил, что в суд прибыл в качестве адвоката совладельца канала Георгия Руруа. Нападение произошло, когда он вышел из зала суда во время перерыва судебного заседания. Некий мужчина подбежал и ударил директора канала по лицу.

Нападавшего задержала полиция.

Напомним, Гварамия известен громкими антироссийскими высказываниями. Также известно, что на него в Грузии заведено два уголовных дела: о попытке госпереворота и о призыве к насильственному свержению власти.