Ташкент, , 15:13 — REGNUM В Ташкентской области Узбекистана на Ново-Ангренской ТЭС произшел пожар, сообщает Министерство энергетики Узбекистана.

По данным ведомства, пожар произошел сегодня, в 11 часов 40 минут, а уже в 14−00 он был ликвидирован

Как сообщается в размытом сообщении министерства, «в 11 часов 40 минут для устранения неплотности в котлоагрегате отключен энергоблок № 4 Ново-Ангренской ТЭС. В это же время произошло возгорание кровли энергоблока № 4».

Сообщается, что в настоящее время энергоблок выведен в ремонт и ведутся работы по восстановлению работоспособности энергоблока. Для расследования данной ситуации создана специальная комиссия.

«На данный момент на Ново-Ангренской тепловой электростанции работают три энергоблока общей мощностью 580 МВт», говорится в сообщении.