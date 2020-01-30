Донецк, , 15:36 — REGNUM Два участника украинских вооружённых формирований погибли, ещё один получил ранения в результате подрыва беспилотного летательного аппарата (БЛА), сообщили 30 января в пресс-службе Народной милиции ДНР.

«Зафиксирован подрыв минно-взрывного устройства на позициях 1-го батальона 92-й бригады ВСУ в районе Авдеевки. По данным разведки, взрыв произошёл во время запуска БПЛА с закрепленным к нему самодельным взрывным устройством», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что взрыв произошёл из-за падения беспилотника, не предназначенного для несения взрывных устройств.

Напомним, ранее украинские силовики из 92-й бригады ВСУ обстреляли беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе села Новосёловка.

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