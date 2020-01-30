Посёлок городского типа Прохоровка, Белгородская область, , 15:01 — REGNUM Поезд «Ласточка» № 745в из Москвы застрял из-за метели в Белгородской области. Состав должен был приехать на железнодорожный вокзал областного центра 30 января в 13:53, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на телеграм-канал «Белгород № 1».

По предварительным данным, поезд остановился в 40 км от Белгорода в селе Беленихино Прохоровского района. Пассажиры «Ласточки» рассказали, что проводники выдали им листы-претензии.

До вокзала Белгорода застрявших пассажиров обещали перевезти дополнительным поездом.