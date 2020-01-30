Санкт-Петербург, , 14:39 — REGNUM В настоящее время 60 человек личного состава и 12 единиц техники работают на месте горящего цеха по переработке резиновых покрышек на Октябрьской набережной Санкт-Петербурга, площадь пожара достигла 200 кв. метров. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание в здании 102 по Октябрьской набережной было замечено в 13:18 мск. В производственном одноэтажном здании, размерами 200×80 метров — цехе по переработке резиновых изделий — происходит горение резиновых материалов на площади 200 кв. м. В 13:41 пожару присвоен второй номер сложности. На месте работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория.

«Сведений о пострадавших пока не поступало», — отмечают в ГУ МЧС.

В настоящий момент с огнем борются 12 единиц техники и 60 человек личного состава.

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