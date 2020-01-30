Иерусалим, , 14:31 — REGNUM В Израиле в районе кибуца Яд-Мордехай у границы с сектором Газа сработали сирены воздушной тревоги, предупреждая жителей о возможном ракетном обстреле. Об этом 30 января сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

«Сирены воздушной тревоги прозвучали в кибуце Яд-Мордехай», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 29 января пресс-служба израильской армии сообщила, что в сторону Израиля из сектора Газа была запущена одна ракета. Перед этим на границе с Газой сработала воздушная тревога.

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