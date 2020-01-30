Липецк, , 14:28 — REGNUM В Липецке 29 января в 17:30 на Лебедянском шоссе столкнулись семь автомобилей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Автомобиль Nissan под управлением 51-летнего мужчины столкнулся с «Ладой-Веста» с 18-летним водителем за рулем. От удара «Веста» наехала ещё на четыре машины. Водитель и семилетний пассажир одной из них получили травмы и доставлены в больницу, откуда их отпустили после оказания медицинской помощи.

По данным МВД, всего за сутки в Липецкой области было зафиксировано 935 нарушений ПДД. Среди них — нетрезвая езда, превышение скорости и нарушения правил парковки.