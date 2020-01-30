Липецк, , 14:21 — REGNUM В Липецке возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота алкогольной продукции. Об этом ИА REGNUM сообщили в отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.

В Правобережном округе областного центра в гараже 56-летнего местного жителя нашли нелегальную алкогольную продукцию, общая стоимость которой, по предварительной оценке, оставляет более 3,7 млн рублей. Мужчина покупал и хранил фальсификат, чтобы перепродать его дальше.

Были возбуждены уголовные дела по статьям «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками» и «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».