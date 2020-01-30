Москва, 30 января 2020, 14:21 — REGNUM Басманный суд Москвы до 29 марта арестовал бывшего сотрудника полиции Дениса Коновалова, обвиняемого в превышении должностных полномочий в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.
«Подсудимый может воспрепятствовать следствию, влиять на свидетелей или уничтожить улики», — объявил приговор судья Артур Карпов.
Ранее Басманный суд арестовал Романа Феофанова, еще одного фигуранта по делу о превышении должностных полномочий в отношении Голунова.
Всего по делу о превышении должностных полномочий проходит пять бывших сотрудников полиции.