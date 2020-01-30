Омск, , 14:15 — REGNUM В Омской области предстанет перед судом мужчина, обвиняемый в причинении смерти охотнику по неосторожности. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 января в следственном управлении СКР по Омской области.

По данным ведомства, расследование уголовного дела в отношении 54-летнего руководителя одного из предприятий Омска завершено.

По версии следствия, мужчина вечером 10 ноября 2019 года в лесу в районе 64 км трассы Тюкалинск — Большие Уки нарушил правила охоты, запрещающие стрелять на «шум», на «шорох» и по неясно видимой цели.

Он не менее двух раз выстрелил из карабина в сторону предполагаемого лося, но попал в 52-летнего товарища, ехавшего на квадроцикле с выключенным светом. Мужчина скончался на месте от огнестрельного ранения головы.

Уголовное дело направлено в Тюкалинский городской суд. Предварительное заседание состоится 6 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Карачаево-Черкесии убил своего сына на охоте.