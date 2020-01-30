Пловдив, , 14:15 — REGNUM Памятник советскому воину-освободителю в болгарском городе Пловдив «Алёша» был осквернён в очередной раз. Об этом 30 января рассказали представители местной администрации, их слова приводит Болгарское национальное телевидение (БНТ).

По информации источника, вандалы написали на памятнике с помощью красной краски: «Мы не забыли» и «Не простим».

«Для меня необъяснимо, что заставляет этих людей так поступать», — сказал в интервью БНТ глава администрации центрального района Пловдива Георги Стаменов и добавил, что в конечном итоге памятник воину-освободителю — это носитель истории города и всего государства.

Также он отметил, что в настоящее время рассматривается проект полной реконструкции монумента и оснащения его дополнительными видеокамерами до конца текущего года.

Напомним, памятник воину-освободителю «Алёша» в Пловдиве неоднократно становился мишенью неонацистских вандалов, которые рисовали на нем свастики, а также писали на нем нацистские, антисемитские и русофобские лозунги.