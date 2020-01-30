Турочакский район, Алтай, , 14:05 — REGNUM Золотодобывающая организация на Алтае допускала загрязнение реки Каурчак взвешенными веществами и нефтепродуктами. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики по итогам проверки нарушений в сфере охраны и добычи водных ресурсов.

Директору компании было внесено представление, а саму организацию, а также виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности.

«По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях юридическому лицу и должностному лицу назначены административные штрафы на общую сумму 165 тыс. рублей. Загрязнение реки прекращено», — отметили в прокуратуре.

Выяснилось также, что четыре золотодобывающие организации в Турочакском районе забирали воду из водоёмов для технических нужд без согласования. После вмешательства надзорного органа, компании подготовили материалы по оценке воздействия на водные биоресурсы и меры по их сохранению. После чего необходимые согласования были им выданы.

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