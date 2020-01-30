Москва, , 13:57 — REGNUM Из здания химического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, расположенного на Воробьёвых горах в Москве, эвакуируют студентов и сотрудников. Об этом 30 января сообщили в пресс-службе факультета.

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Причиной стало задымление, которое произошло в здании из-за короткого замыкания, пишет РИА Новости. Представитель экстренных служб Москвы уточнил, что эвакуированы порядка 800 человек.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года в Москве на Ломоносовском проспекте загорелось общежитие Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Огонь вспыхнул вечером на десятом этаже здания. Площадь пожара составила 10 кв. м.